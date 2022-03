Wechselt BVB-Talent Papadopoulos zur Fortuna?

Antonios Papadopoulos wird Borussia Dortmund im Sommer voraussichtlich verlassen. Laut ‚Sport1‘ möchte der 22-jährige Innenverteidiger den nächsten Karriereschritt machen. Der BVB sei bereit, den gebürtigen Stuttgarter gegen eine niedrige sechsstellige Summe ziehen zu lassen.

Favorit auf die Verpflichtung des Abwehrspielers ist offenbar Fortuna Düsseldorf. Dem Bericht zufolge zeigt der Zweitligist starkes Interesse an Papadopoulos. Schon im Winter habe F95 eine Verpflichtung in Erwägung gezogen.

Papadopoulos war im Sommer vom Halleschen FC zur Zweitvertretung der Schwarz-Gelben gewechselt, die in der dritten Liga aktiv ist. Aufgrund eines personellen Engpasses in der Innenverteidigung kam der 22-Jährige zu Saisonbeginn aber zweimal unter Trainer Marco Rose in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2023.