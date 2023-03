Außenstürmer Khvicha Kvaratskhelia bleibt der SSC Neapel ein weiteres Jahr erhalten. Nach FT-Informationen verlängert der Georgier seinen Vertrag bei den Gli Azzurri bis 2028. Mit der Ausdehnung der Zusammenarbeit geht für den 22-Jährigen auch eine Gehaltserhöhung einher. Künftig wird Kvaradona rund 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Durch Boni kann das Gehalt auf vier Millionen Euro pro Spielzeit ansteigen.

Zuvor bezog der Senkrechtstarter ein Gehalt von einer Million Euro. Kvaratskhelia wechselte erst im Sommer des vergangenen Jahres zu Napoli und hat maßgeblich Anteil am derzeitigen Höhenflug der Partenopei. In 30 Spielen war der 20-fache Nationalspieler an ebenso vielen Treffern direkt beteiligt (14 Tore, 16 Vorlagen).

Was einen zukünftigen Verkauf anbelangt, zeigen sich die Neapolitaner ab 2024 gesprächsbereit. Günstig wird das Offensivjuwel allerdings nicht. Kvaratskhelia besitzt keine Ausstiegsklausel und soll dem designierten italienischen Meister möglichst eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro einbringen.

