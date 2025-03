BVB wittert Schnäppchen-Transfer

Lennon Miller (18) hat die Qual der Wahl: Einige Klubs aus den europäischen Topligen würden den talentierten Mittelfeldspieler vom Motherwell FC gerne unter Vertrag nehmen. Im Winter wurde unter anderem bereits bekannt, dass Eintracht Frankfurt Interesse an einer Zusammenarbeit bekundet.

Inzwischen sollen drei weitere Bundesligisten an Miller dran sein, der den schottischen Erstligisten trotz seines jungen Alters bereits mehrfach als Kapitän aufs Feld führte. ‚Not the Old Firm‘ berichtet, dass neben den Adlern auch Borussia Dortmund, der VfL Wolfsburg und Werder Bremen die Fühler nach dem Allrounder ausgestreckt haben.

Dem schottischen Portal zufolge könnte sich Miller mit einem Engagement in der Bundesliga gut anfreunden. An seinen Ausbildungsverein ist der Schotte vertraglich nur noch bis 2026 gebunden. Entsprechend bietet sich für Motherwell im Sommer die letzte Chance, eine Ablöse zu kassieren.

Diese wird auf umgerechnet knapp sechs Millionen Euro taxiert – eine vergleichsweise niedrige Summe angesichts des Entwicklungspotenzials sowie der bisherigen Laufbahn des U21-Nationalspielers. Darüber hinaus stellte Miller in der aktuellen Saison seine Torgefährlichkeit mit zehn Scorerpunkten (vier Treffer, sechs Assits) aus 31 Pflichtspielen unter Beweis. Bleibt abzuwarten, welcher Klub am Ende den Zuschlag erhält.