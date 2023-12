Eintracht: Konkurrenz bei Kehrer

Eintracht Frankfurt droht im Werben um Abwehr-Ass Thilo Kehrer Konkurrenz. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, zeigt auch der FC Sevilla Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 27-Jährigen. Wie konkret die Bemühungen des La Liga-Klubs sind, bleibt unklar.

Kehrer spielt bei West Ham United in der laufenden Saison nur eine untergeordnete Rolle und stand in keiner Premier League-Partie in der Startelf. Trotzdem arbeitet SGE-Sportchef Markus Krösche daran, den polyvalenten Verteidiger in die Bankenmetropole zu lotsen. Da der 27-fache Nationalspieler auf der Insel fürstlich entlohnt wird, scheint ein Leihgeschäft das wahrscheinlichste Szenario.