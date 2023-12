Transfer in Arbeit: Kehrer vor Bundesliga-Rückkehr?

Magere 370 Spielminuten stehen wettbewerbsübergreifend für Thilo Kehrer in der laufenden Saison auf dem Konto. Der Verteidiger spielt bei West Ham United nur eine untergeordnete Rolle. Will sich Kehrer für die Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr empfehlen, muss er schleunigst Spielpraxis sammeln.

Dies könnte er laut ‚Sport Bild‘ bei Eintracht Frankfurt. Sportchef Markus Krösche arbeitet dem Bericht zufolge daran, den flexibel einsetzbaren Verteidiger in die Mainmetropole zu holen. Das Boulevardblatt geht aufgrund Kehrers hohen Gehaltsbezügen bei den Hammers davon aus, dass ein Leihgeschäft die wahrscheinlichste Variante ist.

Fester Transfer zu teuer?

Bis 2026 ist Kehrer noch an die Engländer gebunden. Zudem besitzt West Ham die Möglichkeit, den Kontrakt des Abwehrspielers einseitig um zwei zusätzliche Jahre zu verlängern. Im August vergangenen Jahres zahlte der Premier League-Klub für Kehrer noch zwölf Millionen Euro Ablöse an Paris St. Germain. Ein fester Transfer würde die Eintracht dementsprechend einiges kosten.

Dass im Winter Verstärkungen kommen sollen, wurde bereits in den vergangenen Wochen berichtet. Kehrer würde gut ins Profil passen. Der 27-malige Nationalspieler hat in seiner Karriere bereits Erfahrung als Innen- und Außenverteidiger gesammelt. Kehrer im Kader würde Trainer Dino Toppmöller mehr taktische Variabilität bringen.