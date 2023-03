Roque-Poker: Barça liegt hinten

Der FC Barcelona ist im Werben um Brasilien-Talent Vitor Roque ins Hintertreffen geraten. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat mittlerweile der FC Arsenal die Nase im Rennen um den 18-jährigen Mittelstürmer von Athletico Paranaense vorn. In Konkurrenz zu den Gunners sind die Katalanen finanziell unterlegen. Eine millionenschwere Ablöse für Roque kann sich Barça angesichts der angespannten Lage nicht leisten.

Auch der FC Chelsea, Paris St. Germain sowie Real Madrid befinden sich noch in der Verlosung um den aufstrebenden Youngster. In der abgelaufenen Länderspielpause feierte Roque sein Debüt für die brasilianische A-Nationalmannschaft. Für Brasiliens U20 erzielte der Linksfuß sechs Treffer in elf Länderspielen. Bei Paranaense steht der Angreifer noch bis 2027 unter Vertrag, träumt aber von einem Wechsel nach Europa. Paranaense erhofft sich mehr als 50 Millionen Euro Ablöse.

