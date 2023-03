„Barcelona ist ein Traum“: Roque lässt sich auf Barça-Flirt ein

Die Zeit von Vitor Roque in seinem Heimatland läuft allmählich ab. Zahlreiche europäische Großklubs – darunter der FC Arsenal, der FC Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid – wurden zuletzt mit einer Verpflichtung des 18-jährigen Torjägers in Verbindung gebracht. Nun äußert sich der Shootingstar zu seiner Zukunft und macht einem Verein große Hoffnungen.

Gegenüber der ‚Sport‘ lässt Roque in einem Interview verlauten: „Ja, es ist nicht nur ein Traum von mir, sondern von jedem Spieler, bei Barcelona zu spielen. Wenn ich am Ende zu Barça gehe, wird es eine große Freude für meine Familie und für mich sein.“ Dass die Katalanen um den Angreifer buhlen, ist ein offenes Geheimnis. Im Fall Endrick (16) ging Barcelona noch leer aus, der Youngster wechselt zu Real Madrid. Bei Roque will man nicht erneut in die Röhre schauen.

Die Aussicht, künftig an der Seite von Robert Lewandowski aufzulaufen, reizt Roque besonders. „Wenn ich ihn im Fernsehen sehe, bemerke ich immer seine große Abschlusskraft, die meiner Meinung nach seine Stärke ist. Es ist spektakulär, ich habe ihn schon beim FC Bayern München verfolgt und jetzt beim FC Barcelona“, so der frischgebackene U20-Copa-Gewinner.

Parallelen zu Suárez

Sich selbst vergleicht Roque gerne mit Luis Suárez (36), der momentan für Grêmio in der brasilianischen Serie A aufläuft. „Sowohl Luis Suárez als auch ich nutzen unsere Physis sehr in unserer Spielweise und wir haben auch Punkte im Abschluss gemeinsam, da wir sehr darauf fixiert sind, Tore zu schießen“, erklärt der U-Nationalspieler. Nicht zuletzt deshalb könne er sich gut vorstellen, künftig im Trikot der Blaugrana aufzulaufen.