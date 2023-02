Barça-Toptalent Yamal vor Verlängerung?

Der FC Barcelona will mit seinem nächsten Juwel langfristig verlängern. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, forcieren die Katalanen die vor einigen Wochen begonnenen Vertragsverhandlungen mit dem Management von Lamine Yamal – ein 15-jähriger Offensivspieler, dem ein ähnliches Talent wie den Jungstars Pedri, Gavi und Ansu Fati bescheinigt wird.

Am 13. Juli wird Yamal 16 Jahre alt. Von da an soll der Teenager, dessen Jugendspielervertrag bis 2024 datiert ist, mit einem langfristigen Profikontrakt an die Blaugrana gebunden sein. Eine Einigung wollen die Barça-Verantwortlichen schon deutlich früher erzielen, damit die Personalie vom Tisch ist.

