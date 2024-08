RB-Deal & Bayern-Absage: Xavi sorgt für Klarheit

Es war ein langes Tauziehen, aus dem schlussendlich RB Leipzig als Sieger hervorging: Xavi Simons kehrt für ein weiteres Jahr zu den Sachsen zurück. Der ebenfalls interessierte FC Bayern hat das Nachsehen. Das ist seit dem gestrigen Montag offiziell.

Bei RB klopfen sich die Verantwortlichen nun auf die Schulter. „Wir haben Wochen, Monate lang alles dafür getan, dass sich Xavi weiter vorstellen kann, Teil von RB Leipzig zu sein“, so Sportdirektor Rouven Schröder auf einer heutigen Pressekonferenz, die eigens wegen der Verpflichtung von Xavi angesetzt wurde.

Schröder schwärmte: „Ich habe selten einen Leihspieler erlebt, der sich so in eine Mannschaft integriert und den Klub gelebt hat wie er. Er war ein wichtiger Baustein unserer Kaderplanung. Wir sind stolz darauf und freuen uns sehr, dass er weiter in unserem Trikot auflaufen wird. Und auch ihr könnt euch da mitfreuen.“

„Perfekte Ort zur perfekten Zeit“

Xavi selbst erklärte, warum er sich für ein weiteres Jahr bei RB entschieden hat: „Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist ein unglaubliches Gefühl, zu merken, wie viel Vertrauen der Klub mir entgegenbringt. Ich bin ein Typ, der immer gewinnen will, sobald er den Rasen betritt. Der Klub weiß das und hat die gleichen Ambitionen. Ich denke, dass es die richtige Zeit ist, um weiter an mir zu arbeiten und das ist der perfekte Ort zur perfekten Zeit, um das zu tun.“

Explizit auf seine Absage an den FC Bayern angesprochen bestätigte der 21-Jährige indirekt, dass sich die Münchner um ihn bemüht haben. „Es gab einige Gerüchte. Ich war im Urlaub und deshalb nicht so viel am Handy. Mein Bruder hat aber viel telefoniert. Ich will nur sagen, dass ich allen dankbar bin, die sich die Zeit genommen haben, mich anzurufen und mir zu erklären, welche Rolle sie für mich vorgesehen haben“, so Xavi.

Mit dem Lauf der Dinge ist der niederländische Nationalspieler nun aber zufrieden: „Am Ende ist das hier aber meine Entscheidung. Ich habe alle darüber informiert, dass ich die Entscheidung so treffen werde und stehe zu ihr.“ Am 17. August könnte Xavi erstmals wieder für Leipzig in einem Pflichtspiel auf dem Platz stehen: Dann wartet Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal.