Milan: Neuer Innenverteidiger im Anmarsch

Der AC Mailand steht kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Strahinja Pavlovic (23). Laut dem italienischen Portal ‚Calciomercato.com‘ befinden sich die Rossoneri mit RB Salzburg in fortgeschrittenen Verhandlungen. Als Ablöse fordert RB 30 Millionen Euro, in Mailand möchte man den Preis aber noch senken. Mit dem Serben sind sich die Italiener schon einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pavlovic kommt seit seinem Transfer von der AS Monaco vor zwei Jahren für Salzburg auf 50 Pflichtspiele in der österreichischen Bundesliga. Mit jeweils vier Toren und Assists gehört der 38-fache Nationalspieler, der in allen EM-Spielen der Serben 90 Minuten lang auf dem Platz stand, zu den torgefährlicheren Vertretern auf seiner Position.