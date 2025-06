Kahn gibt Bordeaux auf

Oliver Kahn wird nicht bei Girondins Bordeaux einsteigen. Der Funktionär und ehemalige Ex-Profi erklärt in einer an verschiedene Medien gesendeten Pressemitteilung: „Nach Sichtung der finanziellen, operativen und rechtlichen Informationen, die uns Ende letzter Woche zur Verfügung gestellt wurden, sind wir zu dem Schluss gekommen, das geplante Investment in Höhe von rund 50 Millionen Euro – wie in unserem Konzept vorgesehen, um den FCGB zurück in die Ligue 1 zu führen – nicht weiterzuverfolgen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lange galt Kahn als prominenter Kopf einer Investorengruppe als potenzieller Käufer des in Liga vier abgerutschten und hoch verschuldeten Traditionsklubs. Gérard Lopez, der bisherige Aktionär und Präsident des Vereins, bleibt somit der einzige Kandidat, der am 13. Juni vor dem Handelsgericht einen Fortführungsplan vorlegen wird.