„Bürgerkrieg“ in England | Milan ohne Donnarumma?

Fans wollen Besitzerwechsel

In England deutet sich ein „Bürgerkrieg“, wie der ‚Sunday Star‘ formuliert, zwischen den Fans und den Eigentümern der großen Sechs an. Der Grund? Natürlich die geplante Umsetzung der Super League, die bei den Fans bekanntlich auf wenig Gegenliebe gestoßen ist. Auch wenn das Projekt erst mal gescheitert ist, haben die Zuschauer den Eigentümern noch lange nicht verziehen. Im Gegenteil, der Druck wächst.

Die Familie Glazer, Besitzer der Red Devils, sollen laut dem ‚Sunday Express‘ bereits nach einem geeigneten Käufer Ausschau halten. Der Verkaufspreis für United soll dabei umgerechnet rund 4,6 Milliarden Euro betragen. Beim FC Arsenal bahnt sich derweil eine Übernahme von Daniel Ek, seines Zeichens CEO des Musik-Riesen Spotify, an. Das berichtet der ‚Sunday Telegraph‘. Liverpool-Besitzer John Henry will trotz der Forderungen der Fans zunächst standhaft bleiben. Wie der ‚Sunday Mirror‘ berichtet, hat der 72-Jährige jüngst ein 3,5 Milliarden schweres Übernahme-Angebot aus dem Nahen Osten abgelehnt.

Folgt Rodgers auf Mourinho?

Tritt Brendan Rodgers bei Tottenham Hotspur das Erbe von José Mourinho an? Nach Informationen der ‚Sun‘ ist der derzeitige Coach von Konkurrent Leicester City die Wunschlösung von Präsident Daniel Levy. Doch ob der 48-Jährige die Aufgabe in London wirklich reizt, ist unklar. Schließlich steht Leicester in der Liga auf dem dritten Rang und befindet sich somit mitten im Rennen um die Champions League-Plätze, während die Spurs das europäische Geschäft in Gänze zu verpassen drohen. Klar ist bislang nur: Mindestens bis Saisonende wird der 29-jährige Ryan Mason das Sagen an der Seitenlinie haben.

Ultimatum für Donnarumma | Nachfolger bereits in der Tasche

Der AC Mailand konnte sich mit Gianluigi Donnarumma nach wie vor nicht auf die Verlängerung des zum Ende der Saison auslaufenden Vertrags einigen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, hat man dem 22-Jährigen jetzt ein Ultimatum gesetzt, in dessen Zeitraum man eine endgültige Entscheidung, egal ob positiv oder negativ, erwarte. Für den Fall eines Abgangs hat sich Mailand bereits gerüstet. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat man sich mit Mike Maignan (25), zurzeit beim OSC Lille im Tor, auf einen Wechsel im Sommer geeinigt. Fix ist der Deal dem Bericht zufolge nur noch nicht, da die Rossoneri noch eine kleine Hoffnung bei Donnarumma haben. Die Uhr tickt.