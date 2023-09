Bedient sich Real bei Chelsea?

Real Madrid könnte im Winter unter Umständen beim FC Chelsea zuschlagen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, beobachten die Königlichen die Situation von Marc Cucurella. Laut dem Boulevardblatt könnte im Winter ein Leihgeschäft des Linksverteidigers zum Thema werden.

In der Premier League stand Cucurella für die Blues in der aktuellen Saison bislang noch nicht auf dem Platz, ist dementsprechend entbehrlich. Der Lockenkopf steht an der Stamford Bridge noch bis 2028 unter Vertrag.