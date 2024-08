Gladbachs Forderung für Itakura

Borussia Mönchengladbach will die PSV Eindhoven im Werben um Ko Itakura ordentlich zur Kasse bitten. Wie ‚Eindhovens Dagblad‘ berichtet, wären für den Wunschspieler des niederländischen Meisters mehr als 15 Millionen Euro Ablöse fällig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die PSV war zuletzt mit einer Offerte über 11,5 Millionen am Niederrhein vorstellig geworden. Gladbach ließ das erstmal kalt – Itakura spielte sogar zum Ligastart gegen Bayer Leverkusen (2:3) über 90 Minuten. Dennoch ist ein Abgang nicht ausgeschlossen. Am Montag schließt das Sommer-Transferfenster in den Niederlanden.