Leipzig: Klostermann fällt vorerst aus

RB Leipzig muss in den kommenden Begegnungen auf Nationalspieler Lukas Klostermann verzichten. Nach Angaben des Vereins stellte sich infolge einer MRT-Untersuchung eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel heraus. Eine exakte Ausfallzeit nennen die Sachsen nicht.

Der 25-Jährige zählt unter Jesse Marsch zum Stammpersonal und stand in der laufenden Saison siebenmal in der Bundesliga sowie dreimal in der Champions-League auf dem Rasen. Beim Auswärtsspiel gegen Paris St. Germain (2:3) wurde der Verteidiger aufgrund der Verletzung in der 70. Minute ausgewechselt.