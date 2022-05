Leipzig: Poulsen bleibt an Bord

Yussuf Poulsen wird eigenen Worten zufolge auch in der kommenden Saison das Trikot von RB Leipzig tragen. Der Stürmer erklärt im ‚kicker‘, es sei „sicher“, dass er bei den Sachsen bleibt. Vertraglich ist Poulsen noch bis 2024 in Leipzig gebunden.

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison kommt der 27-jährige Däne auf sechs Tore in 25 Einsätzen. Am Samstag (20 Uhr) will Poulsen mit seinem Team den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen. Im Finale des DFB-Pokals wartet der SC Freiburg.