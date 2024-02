Ducksch spricht von Werder-Abschied

Trotz seines bis 2026 datierten Vertrags will Marvin Ducksch einen vorzeitigen Abschied von Werder Bremen nicht ausschließen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der Torjäger: „Im Fußball kann man das doch nie ganz ausschließen. Und natürlich mache ich mir meine Gedanken, was ist für mich am besten? Wo sehe ich die besten Chancen, immer zu spielen?“

Zwar betont Ducksch, dass er in Bremen glücklich sei und sich bewusst für eine Verlängerungen entschieden habe, jedoch will er auch seine sportlichen Ziele befriedigt wissen. „Welche Ambitionen hat der Verein, kann man sie noch erreichen? Kann man selbst noch etwas Höheres erreichen?“, fasst der 29-Jährige seine Gedanken zusammen.