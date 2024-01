Entscheidung gefallen: Reyna heute zum Medizincheck

Dass Giovanni Reyna seine Zelte an der Strobelallee abbrechen wird, steht seit geraumer Zeit im Raum. Unter Trainer Edin Terzic kam Reyna bei Borussia Dortmund nicht in die Gänge und erhielt kaum Spielzeit. Nun will der US-Nationalspieler bei einem neuen Klub wieder in Form kommen.

Laut dem ‚Telegraph‘ wird Reyna heute in England landen, um den Medizincheck für einen Wechsel zu Nottingham Forest zu absolvieren. Dem Bericht zufolge wird es sich um eine Leihe bis zum Saisonende handeln. Nach Informationen von ‚Sky‘ gibt es eine Kaufoption in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro.

In den vergangenen Wochen wurde Reyna mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Darunter Benfica Lissabon, Real Sociedad, Aston Villa, der AC Florenz und zuletzt insbesondere der FC Sevilla sowie Olympique Marseille. Die Tricky Trees scheinen jetzt endgültig den Zuschlag zu erhalten.

Update (11:59 Uhr): ‚Sky‘ rudert zurück: Es gibt offenbar doch keine Kaufoption für Nottingham. Stattdessen soll der BVB den 2025 auslaufenden Vertrag von Reyna sogar im Vorfeld der anstehenden Leihe bis 2026 verlängert haben.