Bericht: Endrick trifft Leipzig-Entscheidung

Das brasilianische Supertalent Endrick wird in der kommenden Saison voraussichtlich nicht für RB Leipzig auflaufen. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge hat der 18-Jährige nicht die Absicht, sich zugunsten von mehr Spielpraxis von Real Madrid an einen anderen Klub verleihen zu lassen. Quellen aus dem Spielerumfeld offenbarten der spanischen Sportzeitung, dass der Mittelstürmer mit dem Verlauf seiner ersten Saison bei den Königlichen zufrieden ist.

Endrick muss bei Real häufig hinter den vier Offensivgrößen Kylian Mbappé (26), Vinicius Junior (24), Rodrygo (24) und Jude Bellingham (21) hintanstehen und kam in La Liga und Champions League lediglich zu 24 Kurzeinsätzen. Dabei erzielte der 13-fache Nationalspieler allerdings starke sechs Treffer. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder spekuliert, dass sich Endrick in der kommenden Spielzeit auf Leihbasis von Real verabschieden würde. Unter anderem wurde RB Leipzig als möglicher Abnehmer gehandelt. Aktuell sieht es jedoch danach aus, als müssten sich die Sachsen andernorts nach Verstärkungen für die Offensive umsehen.