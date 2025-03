Endrick: Bundesliga-Leihe als WM-Chance oder -Risiko?

Endricks Entwicklung wird seit seinen Anfängen in Brasilien sowohl von Fans als auch von Experten mit großem Interesse verfolgt. Der 18-Jährige zählt schließlich zu den vielversprechendsten Talenten der Seleção und erarbeitete sich mit seinen Leistungen bei Palmeiras den Ruf als legitimer Erbe von Ronaldo. Doch während R9 schon mit 17 Jahren erstmals Weltmeister wurde, steckt Endrick auf Nationalmannschaftsebene derzeit fest.

Am gestrigen Donnerstag zählte der Youngster von Real Madrid zu einigen prominenten Namen, die nicht von Nationaltrainer Dorival Júnior für die kommenden Spiele gegen Kolumbien und Argentinien berücksichtigt wurden. Der Aufschrei am Zuckerhut ist groß. Milly Lacombe, Kolumnistin bei ‚UOL‘ schreibt über die Nichtberufung: „Das ist eine Beleidigung für alle von uns, die sich für Fußball interessieren. Es macht für ihn keinen Sinn, den Real-Spieler nicht aufzurufen. Es spielt keine Rolle, dass Endrick auf Ancelottis Bank sitzt.“

Man könnte meinen, das tut es nicht. Zwar hat Endrick trotz überschaubarer Spielzeit sowohl für Real als auch Brasilien immer wieder Tore erzielt. In der Copa del Rey ist der Teenager mit vier Treffern Madrids bester Torschütze. Doch in La Liga sind es im Schnitt gerade einmal knapp sieben Minuten, die der Angreifer auf dem Platz stehen darf – in zehn Partien blieb Endrick komplett ohne Einsatzzeiten. Reicht das für die Seleção? Die Zeit läuft dem Hochbegabten mit Blick auf die WM 2026 zwar noch nicht davon, aber sie drängt.

Bundesliga als Karriere-Turbo oder -Bremse?

Vermehrt wurde in den zurückliegenden Tagen die mangelnde Spielzeit sowohl von Endrick als auch Mittelfeldkollege Arda Güler thematisiert. Bei beiden Talenten werden mittlerweile Leihe zu anderen Klubs evaluiert. Die Bundesliga steht bei Real, das gerade erst mit seinem Leih-Plan den Markt sondiert, hoch im Kurs. Bei Endrick ist es RB Leipzig, das als möglicher Abnehmer gehandelt wird. Die Sachsen haben eine gemischte Erfolgsbilanz, was die Weiterentwicklung von ganz jungen Talenten betrifft. Kann Endrick also in Leipzig den Karriere-Turbo zünden?

Vom Profil her ähnelt der 1,73 Meter große Linksfuß dem von RB-Profi Loïs Openda (1,77 Meter) und wäre daher Herausforderer des Belgiers. Zwar steht dessen Sturmpartner Benjamin Sesko (21) im Fokus anderer Klubs und könnte im Sommer einen Platz freiräumen, doch dass Leipzig mit zwei kleinen und wendigen Stürmern im Angriff spielt, ist eher auszuschließen. Endrick würde sich also wie schon bei Real eher in der zweiten Reihe wiederfinden. Gut möglich, dass er bei RB häufiger auf die Flügel ausweichen dürfte und von dort seine Torgefahr ausstrahlt. Die Paradeposition des Youngsters ist die Außenbahn aber nicht.

So bleibt die Frage, wie sinnvoll der Schritt nach Leipzig aus Sicht des 13-fachen Nationalspielers ist. Dass ein Real-Talent bei einem ambitionierten Bundesligaklub auch krachend scheitern kann, zeigt der Fall Reinier. Der hochbegabte Mittelfeldspieler war während seiner zwei Jahre bei Borussia Dortmund kein Faktor und wurde den großen Erwartungen nicht gerecht. Zwar ist Endrick schon einen Schritt weiter als der mittlerweile 23-Jährige zum damaligen Zeitpunkt. Doch die Nichtnominierung für Brasilien zeigt, dass es auch schnell in eine andere Richtung gehen kann. All den Lobeshymnen aus der Heimat zum Trotz.