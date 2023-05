VfB: Tomás träumt von Sporting-Zukunft

Tiago Tomás hofft im Anschluss an die Leih-Saison beim VfB Stuttgart auf den großen Durchbruch bei seinem Stammklub Sporting Lissabon. Im Interview mit dem portugiesischen TV-Sender ‚Eleven Sports‘ sagt der 20-jährige Stürmer: „Seit ich ein kleiner Junge war, war es mein Traum, in der ersten Mannschaft zu debütieren. Und seit meinem Debüt wollte ich immer eine führende Rolle bei Sporting spielen. Das war nicht möglich, und so bin ich nach Stuttgart gekommen, um Minuten zu sammeln. Für mich, der aus dem Nachwuchs kam, ist es immer noch ein ganz besonderer Verein und ich wäre froh und glücklich, bei Sporting zu spielen.“

Beim VfB konnte sich Tomás mit einer Torausbeute von zwei Treffern in 27 Einsätzen nicht für eine Festverpflichtung für die festgeschriebene Ablöse von 15 Millionen Euro empfehlen. Im Sommer steht der Rechtsfuß voraussichtlich wieder in Lissabon auf der Matte. Bei Sporting besitzt der Angreifer noch einen Vertrag bis 2025. Für seinen Jugendklub lief Tomás in bereits 66 Partien auf, weiß aber auch, dass unter Umständen keine mehr hinzukommen könnten: „Ich hätte gerne eine andere Geschichte mit Sporting gehabt und ich weiß nicht, ob ich sie noch erleben werde oder nicht. Das ist eine Entscheidung, die nicht von mir kommt. Das ist Sache des Vereins, der Trainer.“

