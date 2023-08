Gladbach-Stürmer: Blick nach Berlin

Borussia Mönchengladbach hält Ausschau nach einem weiteren Stürmer, das ist verbrieft. Ein hochwertiger Backup für Zehn-Millionen-Neuzugang Tomas Cvancara (23) soll her. Und dieser könnte aus der Hauptstadt kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ ist Jordan Siebatcheu (27) eine von mehreren Optionen am Niederrhein. Der neunfache US-Nationalspieler steht noch bis 2026 bei Union Berlin unter Vertrag, kam vor einem Jahr für sechs Millionen Euro aus Bern.

Lese-Tipp

Gosens in Berlin angekommen

In 43 Einsätzen für Union schoss Jordan fünf Tore – eine ausbaufähige Bilanz. Häufig blieb dem Rechtsfuß in den vergangenen Monaten nur die Jokerrolle, der Champions League-Teilnehmer aus Köpenick könnte einer Trennung also durchaus offen gegenüberstehen, zumal mit David Datro Fofana (20) und Mikkel Kaufmann (22) zwei neue Angreifer an Bord geholt wurden.