Gladbach will noch mehr Offensiv-Power

Borussia Mönchengladbach möchte noch weitere Zugänge in dieser Transferphase an Land ziehen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht ein zusätzlicher Stürmer auf der Wunschliste. Namentlich ist noch kein Kandidat bekannt, der Neue soll als Backup für den in diesem Sommer verpflichteten Tomas Cvancara (22) fungieren.

Neben Cvancara haben die Fohlen sich in der Offensive bereits mit Franck Honorat (22) und Robin Hack (24) verstärkt. Nach den Abgängen von Lars Stindl (34/Karlsruher SC), Jonas Hofmann (30/Bayer Leverkusen) und Marcus Thuram (25/Inter Mailand) muss sich der Trainer Gerardo Seoane eine neue Offensivabteilung basteln.