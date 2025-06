Flexibler Offensivspieler: Union verpflichtet Ansah

Das ging schnell: Nur wenige Tage, nachdem der Abgang von Leistungsträger Benedict Hollerbach (24) zu Mainz 05 bekannt wurde, hat Union Berlin bereits einen Nachfolger an Land gezogen. Wie der Hauptstadtklub bekanntgibt, wechselt Ilyas Ansah vom SC Paderborn nach Köpenick. Der 20-Jährige unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

Vier Millionen Euro Sockelablöse fließen dem Vernehmen nach für den flexiblen Angreifer, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenbahnen und im offensiven Halbraum auflaufen kann. Hinzu kommen erfolgsabhängige Boni.

Union-Manager Horst Heldt erklärt: „Mit Ilyas bekommen wir einen jungen, aber schon sehr entwickelten Offensivspieler, der in der vergangenen Saison konstant gute Leistungen gezeigt hat. Er bringt Tempo, Physis und Torgefahr mit – Eigenschaften, die wir in unserem Spiel brauchen. Wir sind überzeugt davon, dass er bei uns den nächsten Schritt machen kann und freuen uns, ihn bei Union begrüßen zu dürfen.“

Ansah stammt aus der Jugend der Ostwestfalen und war vor zwei Jahren zu den Profis aufgerückt. Dort hat er sich unter Trainer Lukas Kwasniok schnell in die erste Elf gespielt. In seiner ersten Saison kam er bereits auf 24 Einsätze, in der abgelaufenen Spielzeit stand der Rechtsfuß sogar 33 Mal für Paderborn auf dem Feld und erzielte dabei sechs Treffer und bereitete sechs weitere vor.

Nach Oliver Burke (28/SV Werder) und Woo-yeong Jeong (25/VfB Stuttgart) ist Ansah der dritte Neuzugang für die Offensive der Eisernen. Zudem hat Union die Kaufoption für Mitteltürmer Andrej Ilic (25) gezogen.