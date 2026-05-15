Pinola bleibt an Kloses Seite

Javier Pinola bleibt dem 1. FC Nürnberg erhalten. Der langjährige Abwehrprofi der Franken hat seinen auslaufenden Vertrag als Co-Trainer von Chefcoach Miroslav Klose verlängert. Zur genauen Laufzeit macht der Zweitligist keine Angaben.

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Klose freut sich: „Pino kennt den Verein und das, was ihn verkörpert, wie kaum ein anderer. Deshalb freuen wir uns sehr darüber, ihn und seine Erfahrung auch weiterhin bei uns im Trainerteam zu haben.“ Pinola selbst erklärt: „Ich fühle mich beim 1. FC Nürnberg nach wie vor sehr wohl, hier passt viel zusammen. Die Stadt, der Verein, das Umfeld und vor allem die Fans haben nach wie vor diese Begeisterung und die Emotionen, die diesen Sport ausmachen und für die wir ihn lieben.“