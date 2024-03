Bayern-Deal: Zwei Bedingungen für Musiala

Dass der FC Bayern zuletzt mit zwei überzeugenden Siegen gegen Lazio Rom (3:0) und Mainz 05 (8:1) zurück in die Spur fand, war auch dem Formanstieg von Jamal Musiala zu verdanken. Der Blick auf die Zahlen unterstreicht diesen deutlich: Zu Jahresbeginn blieb Musiala sechs Spiele lang ohne Scorerpunkt – in den vergangenen fünf Spielen sammelte der offensive Mittelfeldspieler dann gleich sechs Torbeteiligungen. Musialas Formkrise scheint überwunden.

Zweifel am außergewöhnlichen Talent des 21-Jährigen gab es ohnehin nie. Umso überraschender, dass laut der ‚tz‘ zwischen der aktuellen Sportlichen Leitung und Musialas Seite noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung stattgefunden haben. Das Supertalent ist noch bis 2026 gebunden. Im Anschluss an die kommende Saison bestünde ohne Erneuerung also schon Verkaufsdruck.

Natürlich wollen die Bayern das verhindern und streben daher einen neuen Vertrag für Musiala an. Diesem Thema widmet sich auch die ‚Sport Bild‘ in ihrer aktuellen Ausgabe. Demnach sind Musiala zwei Punkte besonders wichtig für eine neuerliche Unterschrift: Die klare sportliche Perspektive und ein stark aufgebessertes Gehalt.

Wer wird neuer Trainer?

Ersteres hängt natürlich maßgeblich mit der Trainer-Personalie zusammen. Thomas Tuchel, unter dessen Leitung Musialas Entwicklung eher stagnierte, ist im Sommer weg. Für Musiala ist wichtig zu wissen, wie der neue Coach mit ihm plant und ihm dabei helfen kann, seinen Traum vom Ballon d’Or zu erfüllen.

In Sachen Gehalt erhofft sich Musiala derweil große Sprünge. Laut der ‚Sport Bild‘ verdient der 25-fache DFB-Nationalspieler aktuell lediglich zwischen fünf und acht Millionen Euro pro Saison. Die Gruppe der Spitzenverdiener kommt auf 20 Millionen Euro aufwärts. Entsprechend soll Musialas Gehalt aufgebessert werden. Kommt keine Einigung zustande, stehen Europas Topklubs schon Schlange.