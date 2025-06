Finkgräfe-Ersatz: Köln plant nächsten Transfer-Coup

Zehn Millionen Euro hat der 1. FC Köln in diesem Sommer bereits für Neuzugänge ausgegeben – 4,5 Millionen fließen für Angreifer Ragnar Ache (26) an den 1. FC Kaiserslautern sowie 5,5 Millionen an Lokalrivale Fortuna Düsseldorf für Mittelfeldspieler Isak Johannesson (22).

Dennoch hält der Bundesliga-Aufsteiger die Augen nach kostspieligen Verstärkungen offen. Der ‚Express‘ bringt Aaron Zehnter (20) vom SC Paderborn mit den Kölnern in Verbindung. In der Domstadt könnte der linke Außenbahnspieler den Kaderplatz des abwanderungswilligen Max Finkgräfe (21) einnehmen.

Wie ‚Sky‘ weiter berichtet, würde Zehnter zwischen 3,5 und fünf Millionen Euro kosten. Immerhin hat der Linksfuß mit seinen guten Leistungen nicht nur den Effzeh, sondern unter anderem auch Werder Bremen auf den Plan gerufen.

Kwasniok als Trumpf?

Im Werben um den deutschen U20-Nationalspieler könnte der Zweitliga-Meister aber einen entscheidenden Vorteil haben: Die bevorstehende Anstellung von Lukas Kwasniok. Das Duo arbeitete die vergangenen eineinhalb Jahre in Paderborn sehr erfolgreich zusammen und könnte nun gemeinsam am Rhein anheuern.