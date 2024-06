Bayer verleiht Mbamba in die zweite Liga

Noah Mbamba findet vorrübergehend eine neue sportliche Heimat. Das 19-jährige Mittelfeldtalent wechselt auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zu Fortuna Düsseldorf. Eine Kaufoption hat der Zweitligist nicht.

„Noah hat sich bei uns in den zurückliegenden eineinhalb Jahren sehr gut entwickelt. Wir setzen großes Vertrauen in ihn und sind überzeugt, dass er in Zukunft noch eine wichtige Rolle im Kader von Bayer 04 einnehmen wird. In Düsseldorf hat er aktuell aber bessere Chancen auf mehr Einsätze, die er für seine weitere fußballerische Entfaltung braucht“, erklärt Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes die Leihe.

Auf Düsseldorfer Seite sagt Sportvorstand Klaus Allofs: „Dank unserer guten Beziehungen zu Bayer 04 ist es uns gelungen, mit Noah Mbamba einen jungen Spieler mit enormem Potenzial für die Fortuna zu gewinnen. Wir sind sicher, dass er sich in unserem Umfeld hervorragend weiterentwickeln kann und unser Team schnell verstärken wird. Auch wenn wir keine Kaufoption besitzen, mussten wir die Gelegenheit ergreifen, einen Spieler mit diesem Talent auszuleihen.“

Mbamba selbst erklärt: „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zur Fortuna. Hier möchte ich Spielpraxis sammeln und den nächsten Schritt in meiner Entwicklung gehen. In der vergangenen Saison habe ich einen sehr positiven Eindruck von der Mannschaft gewonnen. Ich bin sehr froh, ein Teil davon zu werden, und künftig vor diesen tollen Fans hier im Stadion zu spielen.“

Der 19-jährige Belgier ist Teil des Leverkusener Kaders, der in der abgelaufenen Saison das Double holte. Dabei kam Mbamba aber kaum zum Einsatz, lediglich drei Kurzeinsätze stehen in der Bundesliga zu Buche.