Ein Detail offen: Vermeeren heute nach Leipzig

RB Leipzig kann wohl in Kürze einen Haken hinter die Verpflichtung von Arthur Vermeeren (19) machen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge trifft der zentrale Mittelfeldspieler am heutigen Montag in Leipzig ein, um seinen Transfer zu finalisieren. Aktuell sollen noch finale Gespräche mit Atlético Madrid laufen, da RB gerne eine Kaufoption in den Leihdeal einbauen würde.

Ob sich die Colchoneros darauf einlassen, bleibt abzuwarten. In Madrid steht Vermeeren bis 2030 unter Vertrag. Erst im Januar war der vierfache belgische Nationalspieler für 18 Millionen Euro von Royal Antwerpen in die spanische Hauptstadt gewechselt. Wegen geringer Einsatzzeiten nun die Leihe – Interesse hatten neben Leipzig auch Bayer Leverkusen, Olympique Marseille und der FC Valencia signalisiert.

Update (11:11 Uhr) Laut Fabrizio Romano beinhaltet Leipzigs Vermeeren-Deal aller Voraussicht nach eine Kaufklausel.