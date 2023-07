Simeone lehnt lukratives Angebot ab

Diego Simeone wurde ein lukratives Vertragsangebot für den Cheftrainerposten bei Al Ahli unterbreitet. Nach ‚ESPN‘-Informationen hat der 53-Jährige dieses Angebot jedoch bereits abgelehnt. Im Bericht heißt es weiter, dass der saudi-arabische Erstligist nicht das erste Mal an den Erfolgscoach von Atlético Madrid herangetreten sei. Bereits vergangenen Mai habe Simeone Al Ahli eine Absage erteilt.

Simeone unterzeichnete vor zwei Jahren eine Vertragsverlängerung, die ihn noch bis 2024 an Madrid bindet. Darüber hinaus hat er bereits angekündigt, dem Verein auch danach noch erhalten bleiben zu wollen. Der Argentinier ist seit 2011 verantwortlich für Atléticos sportliche Geschicke. In den vergangenen elf Jahren führte er seine Mannschaft jedes Jahr in die Champions League, so auch in der abgelaufenen Saison.

