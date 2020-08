Olympiakos lockt: Rafinha-Entscheidung heute

Feiert Ex-Bundesliga-Profi Rafinha (34, Flamengo Rio de Janeiro) sein Comeback in Europa? Diese Entscheidung soll laut ‚Sport Bild‘ am heutigen Freitag fallen. Olympiakos Piräus lockt den langjährigen Rechtsverteidiger von Schalke 04 und Bayern München mit einem Zweijahresvertrag sowie der Aussicht, noch einmal in der Champions League aufzulaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erleichtert wird ein Rafinha-Wechsel durch eine mit Flamengo vereinbarte Ausstiegsklausel: Bei einer Anfrage aus dem Ausland kann der Brasilianer den Copacabana-Klub ablösefrei verlassen. Ob das geschieht, soll das heutige Gespräch mit den Verantwortlichen von Flamengo ergeben.