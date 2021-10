Wilshere trainiert bei Arsenal

Jack Wilshere ist zurück beim FC Arsenal. Der ehemalige Profi der Gunners nimmt seit heute am Mannschaftstraining unter Mikel Arteta teil, um sich für eine neue Aufgabe fitzumachen. Der spanische Übungsleiter teilt vereinseigenen Medien seine Freude über den Trainingsgast mit: „Wir alle lieben ihn, wir freuen uns, ihn bei uns zu haben. Er ist ein großer Teil unserer Geschichte."

Wilshere stand in der vergangenen Spielzeit beim AFC Bournemouth unter Vertrag. Für den englischen Zweitligisten lief der ehemalige Nationalspieler 18 Mal auf, steuerte dabei zwei Treffer und eine Torvorlage zum Erfolg des Teams bei. Für ein Engagement über den Sommer hinaus konnte sich der Linksfuß nicht empfehlen. Seit Juli ist der 29-Jährige ohne Verein.

Hey, @JackWilshere 👋❤️



We're helping Jack prepare and train for his next step, while he continues to do his coaching badges pic.twitter.com/KI41WlTNdx