Mittelfeld-Lücke: Bayern sucht „Topspieler“

Schon die ‚Sport Bild‘ berichtete am gestrigen Mittwoch, dass der FC Bayern nach einer weiteren Alternative für das Mittelfeld Ausschau hält. Der ‚kicker‘ konkretisiert nun die Pläne des deutschen Rekordmeisters.

Dem Fachblatt zufolge sucht der FCB „einen Topspieler, der sofort helfen kann“. Käufe rein für die Kaderbreite wie im Oktober 2020 sollen diesmal nicht stattfinden, stattdessen soll der neue Mann „dem Niveau der Mannschaft“ entsprechen.

Keine teuren Transfer

Da die Bayern bereits mehrfach betont haben, in diesem Sommer keine kostspieligen Transfers mehr tätigen zu wollen, ist das Feld der Kandidaten allerdings arg eingegrenzt.

In den vergangenen Monaten gehandelte Kandidaten wie Eduardo Camavinga (18, Stade Rennes) oder Florian Neuhaus (24, Borussia Mönchengladbach) sind zu teuer. Ins Profil passen könnte dagegen ein Mann vom FC Barcelona.

Pjanic-Gerüchte im Mai

Miralem Pjanic ist in Katalonien nur Ersatz, hat seine internationale Wettbewerbsfähigkeit in seinen vier Jahren bei Juventus Turin aber bereits nachgewiesen. Die Alte Dame arbeitet dem Vernehmen nach an einer Rückholaktion. Ob die Bayern dazwischengrätschen könnten?

Die spanische ‚Mundo Deportivo‘ hatte jedenfalls schon im Mai von einer Münchner Anfrage bei Pjanic berichtet. Der 31-Jährige galt damals schon als wechselwillig, das dürfte sich angesichts des Verbleibs von Trainer Ronald Koeman kaum geändert haben.

Leihe machbar?

Der 31 Jahre alte Pjanic spricht als gebürtiger Luxemburger fließend deutsch, ist sowohl spielerisch stark als auch robust, schießt brillante Standards und ist obendrein ein bosnischer Landsmann von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Eine Leihe scheint machbar, da Barça Gehälter einsparen muss.

Die Mittelfeld-Lücke des FC Bayern ergibt sich unterdessen aus dem Außenbandanriss von Marc Roca sowie der Corona-Infektion von Corentin Tolisso. Der Franzose gilt ein Jahr vor Vertragsablauf ohnehin als Verkaufskandidat – wie auch Pjanic in Barcelona.