Bericht: Bayern-Anfrage bei Pjanic

Beim FC Barcelona wurde Miralem Pjanic bislang nicht glücklich. Nur 13 seiner 30 Spiele bestritt der Mittefeldmann von Anfang an – eine wichtige Rolle wie zuvor bei Juventus Turin hat er also nicht inne. Logisch, dass der Bosnier einen Wechsel in Erwägung zieht.

Und so berichtet auch die vereinsnahe ‚Mundo Deportivo‘, dass Pjanic gehen will, wenn Ronald Koeman Barça-Trainer bleibt. Anfragen sollen bereits eingetrudelt sein. Neben Paris St. Germain, dem FC Chelsea und italienischen Klubs wurde der katalanischen Sporttageszeitung zufolge auch der FC Bayern vorstellig.

Erfahren, vielseitig und deutschsprachig

Die Münchner schauen sich durchaus nach Option fürs zentrale Mittelfeld um. Hinter Joshua Kimmich und Leon Goretzka (beide 26) bliebe für Pjanic aber wohl nur die Rolle des Backups. Als spielerisch starker wie körperlich robuster Sechser wäre er aber für beide ein geeigneter Ersatz. Zudem spricht der 31-Jährige, der in Luxemburg aufwuchs, fließend deutsch.

