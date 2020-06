Hakimi in Mailand gelandet

Der Wechsel von Achraf Hakimi (21) zu Inter Mailand geht wohl am heutigen Dienstag endgültig über die Bühne. Wie der italienische Transferinsider Gianluca Di Marzio meldet, ist der Außenverteidiger am Vormittag in der Modestadt gelandet.

Auf dem Tagesprogramm stehen ein Besuch des Klubgeländes, der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift. Hakimi kommt für 40 Millionen Euro Sockelablöse von Real Madrid. Borussia Dortmund hätte den Leihspieler gerne gehalten, war aber nicht bereit, den aufgerufenen Preis zu zahlen.