Freiburg: Petersen dementiert Köln-Gerücht

Nils Petersen hat Gerüchte um ein Interesse des 1. FC Köln dementiert. „Das hat mich geärgert, weil es nicht stimmt und es einen Tag nach meinem Tor aufkam“, so der Torjäger des SC Freiburg in der ‚Sport Bild‘, „allerdings: Manchmal kann man sich gewisse Dinge nicht vorstellen, und sie passieren dann doch. Als mich mein Berater vor sieben Jahren anrief und sagte, dass mich Christian Streich sprechen möchte, dachte ich zunächst: Nee, möchte ich gar nicht. Am Ende bin ich doch hier gelandet. Fakt ist, dass ich bisher mit keinem Verein verhandelt habe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 33-Jährige war von Sky mit einem Wechsel nach Köln in Verbindung gebracht worden. Es habe regelmäßige Gespräche zwischen Trainer Steffen Baumgart und Petersen gegeben. Der Vertrag des Stürmers in Freiburg läuft aus. Wohin es Petersen zieht, ist unklar. Der 33-Jährige ist sich nur in einem sicher: „Ich werde defnitiv nicht mehr einen langfristigen Vertrag unterschreiben, weil ich meine Verträge erfüllen will und ich nicht weiß, wie lange mein Körper noch mitmacht.“