Virkus bestätigt: Herrmann vor Verlängerung

Patrick Herrmann wird zeitnah einen neuen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach unterschreiben. „Er war zuletzt an Corona erkrankt. Zuvor sind wir aber in den gemeinsamen Gesprächen zu dem Ergebnis gekommen, dass wir mit ihm verlängern werden“, erklärte Sportdirektor Roland Virkus auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Spiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05.

Herrmanns Vertrag läuft zum Saisonende aus. Im Gladbacher Kader zählt der 31-Jährige zu den Urgesteinen. 2010 war der Flügelspieler von der U19 zu den Fohlen-Profis hochgezogen worden. Seitdem stand er in 385 Pflichtspielen für Gladbach auf dem Platz.