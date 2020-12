Klopp stützt „erfolgreichen“ Löw

Jürgen Klopp, der immer wieder als Bundestrainer gehandelt wird, stärkt dem aktuellen Amtsinhaber Joachim Löw den Rücken. Gegenüber der ‚Welt am Sonntag‘ sagt der Cheftrainer des FC Liverpool: „Die Menschen denken immer, der nächste Trainer macht es sofort besser. Dabei war Jogi Löw über viele Jahre extrem erfolgreich.“

Der 53-Jährige glaubt trotz der 0:6-Niederlage gegen Spanien an ein erfolgreiches Europameisterschaftsturnier im kommenden Jahr: „Es gibt die Riesenchance, dass Jogi das Ding einfach dreht: Nächstes Jahr ist Europameisterschaft. Vielleicht gewinnt er oder kommt weit.“ Auch für den Umbruch und die Nicht-Berücksichtigung arrivierter Spieler wie Jérôme Boateng (32), Thomas Müller (31) und Mats Hummels (31) zeigt Klopp Verständnis: „Es geht darum, manche Entwicklungen frühzeitig einzuleiten. Meistens ruckelt es am Anfang und später ist der große Effekt zu erkennen. Ich traue Jogi zu, dass es genau so geplant ist.“