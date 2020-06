Everton startet Poker um Ancelotti-Wunschspieler

Der FC Everton ergreift konkrete Maßnahmen im Werben um Mittelfeldspieler Allan. Dem italienischen Sportjournalisten Ciro Venerato zufolge haben die Toffees die Verhandlungen um den Brasilianer in Diensten der SSC Neapel aufgenommen.

Everton-Coach Carlo Ancelotti kennt Allan aus seiner Zeit am Vesuv und schätzt den Brasilianer sehr. Doch laut Venerato ist auch Atlético Madrid an einer Verpflichtung des 29-Jährigen interessiert, es bahnt sich ein Wettbieten an. Rund 40 Millionen Euro sind als Ablöse im Gespräch.