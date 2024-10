Gnabry äußert sich zur Bayern-Zukunft

Serge Gnabry lässt sich angesichts seines bis 2026 datierten Kontrakts an der Säbener Straße nicht aus der Ruhe bringen. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, deswegen habe ich mir da noch keine Gedanken gemacht“, machte der Bayern-Angreifer auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Champions League Spiel (21 Uhr) bei Aston Villa deutlich.

Deshalb habe er sich auch nie mit einem Abschied auseinandergesetzt, obwohl er im Sommer zu den Verkaufskandidaten der Münchner zählte. „Ich wollte Bayern nie verlassen“, gab Gnabry zu Protokoll, „auch als die Gerüchte aufkochten.“ In der neuen Saison knüpft der 29-jährige Offensivspieler an Leistungen vergangener Tage an (fünf Scorerpunkte) und steht wieder regelmäßig in der Anfangsformation des Rekordmeisters.