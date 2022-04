Bürki: MLS-Wechsel „eine spannende Chance“

Roman Bürki sieht in seinem Wechsel nach Amerika zu St. Louis City SC nach der Saison eine einzigartige Gelegenheit. „Als die Anfrage kam, wollte ich mir das unbedingt anschauen. In St. Louis etwas ganz Neues von Grund an mit aufzubauen, finde ich eine coole, spannende Chance. Deswegen habe ich mich dafür entschieden“, begründet der 31-jährige Schweizer gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ seine Wahl. Bis 2025 unterschrieb der Torhüter von Borussia Dortmund beim Klub aus Missouri, der 2023 in der MLS an den Start geht.

„Ich habe mit den Besitzern des Klubs gesprochen und mit dem Trainer, Bradley Carnell. Ich hatte tolle Tage dort und konnte mir direkt vorstellen, dort Fußball zu spielen“, schwärmt Bürki, „ich bin zuversichtlich, dass wir ein sehr gutes Team auf die Beine stellen.“ Seine Zeit beim BVB wird der Schlussmann, der seinen Stammplatz in der vergangenen Saison verlor, in guter Erinnerung behalten: „Ich habe zweimal den DFB-Pokal gewonnen, also große Titel geholt. Ich konnte am Borsigplatz feiern mit den Fans. Ich habe die meiste Zeit vor ausverkauftem Haus gespielt, hier bei uns zuhause. Das wird alles positiv in Erinnerung bleiben.“