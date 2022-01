FCA: Reuter bestätigt Niederlechner-Verlängerung

Florian Niederlechner bleibt dem FC Augsburg erhalten. Wie Sportchef Stefan Reuter gegenüber ‚DAZN‘ bestätigt, wurde das im Sommer auslaufende Arbeitspapier des 31-Jährigen automatisch verlängert: „Das Thema ist durch, er bleibt beim FC Augsburg. Es hat sich ja mittlerweile auch seinen Vertrag verlängert bis 2023, von daher gibt es da keine Diskussion.“

Unter der Anzeige geht's weiter

In Niederlechners Kontrakt existierte eine Option zur Verlängerung, die an eine gewisse Zahl an Einsätzen gekoppelt war. Am gestrigen Sonntag absolvierte der Angreifer seinen 14. Saisoneinsatz. Zuletzt hatte sich MLS-Klub Chicago Fire Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Stürmers gemacht und war bei den Fuggerstädtern mit einem Angebot abgeblitzt. „Von unserer Seite aus war also auch sehr klar, dass wir ihn jetzt in der Winterpause nicht abgeben werden“, so Reuter weiter.