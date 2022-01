Chicago bietet Niederlechner Top-Vertrag

Für Florian Niederlechner (31) könnte sich ein Engagement bei Chicago Fire vor allem auch finanziell lohnen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bieten die US-Amerikaner dem Mittelstürmer des FC Augsburg einen „gut dotierten Dreijahresvertrag“. Niederlechners Kontrakt beim FCA läuft im Sommer aus, verlängert sich aber automatisch, wenn er eine bestimmte Anzahl an Einsätzen erreicht.

Das Interesse an Niederlechner bestätigte Chicagos Technischer Direktor Sebastian Pelzer kürzlich bei ‚Sky‘: „Wir haben beim Verein unser konkretes Interesse hinterlegt – leider möchte Augsburg den Spieler nicht ziehen lassen.“ Niederlechner gab am Samstag zu Protokoll, ein Wechsel in die MLS wäre „auf alle Fälle interessant“. Der FCA stellt sich derweil weiterhin quer.