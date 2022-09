Samassékou verlässt Hoffenheim

Diadié Samassékou und die TSG Hoffenheim gehen getrennte Wege. Olympiakos Piräus leiht den 26-jährigen Mittelfeldspieler für ein Jahr aus. Zudem ist laut Medienberichten eine Kaufoption Teil des Deals. Vor Abschluss des Leihdeals verlängerte der Malier in Hoffenheim bis 2025.

In Griechenland schloss das Transferfenster am gestrigen Donnerstag. Offenbar reichte Piräus die nötigen Unterlagen fristgerecht ein. In der Bundesliga ist die Wechselfrist bekanntlich bereits länger abgelaufen, weshalb die Hoffenheimer keinen Ersatz für Samassékou verpflichten können.

Da der 27-fache Nationalspieler in dieser Saison aber im dicht besetzten Mittelfeld der Kraichgauer bislang kaum zum Einsatz kam, wird die TSG den Abgang kompensieren können. Samassékou war 2019 von RB Salzburg nach Hoffenheim gewechselt und stand seitdem in 86 Bundesliga-Spielen auf dem Platz.