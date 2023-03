Hoffenheim: Matarazzo-Vertrag nur für Liga eins?

Pellegrino Matarazzo könnte die TSG Hoffenheim im Falle einen Abstiegs am Saisonende verlassen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, gilt der Vertrag des US-Amerikaners nur für die Bundesliga. Die Arbeitspapiere der Spieler hingegen besäßen auch im Unterhaus weiter ihre Gültigkeit.

Momentan ist die TSG Tabellenletzter. Immerhin: Mit aktuell 19 Punkten auf dem Konto trennen die Kraichgauer nur zwei Zähler vom rettenden Rang 15. Matarazzo hatte Anfang Februar das Amt des zuvor entlassenen André Breitenreiter übernommen. In der Liga holte man in bisher vier Partien unter der Leitung des 45-Jährigen keinen einzigen Punkt. Am heutigen Sonntagnachmittag gastieren die Hoffenheimer beim SC Freiburg (15:30 Uhr).

