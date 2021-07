Nach PSG-Wechsel: Hakimi träumt weiter von Real

Offensiv-Verteidiger Achraf Hakimi (22) hat das Kapitel Real Madrid noch nicht abgeschrieben. Wenige Tage nach dem Wechsel von Inter Mailand zu Paris St. Germain plauderte Berater Alejandro Camano bei ‚Onda Cero‘: „Wir bewahren uns den Traum, dass Achraf zu Real zurückkehrt.“

Der Agent begründet: „Er ist in Madrid geboren und aufgewachsen. Es bleibt das ultimative Ziel, für Real zu spielen.“ Hakimi war 2018 für zwei Jahre von den Königlichen an Borussia Dortmund verliehen und anschließend an Inter verkauft worden. Seine nächste Station heißt nun erstmal PSG.