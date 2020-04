M'gladbach: Embolo zieht Zwischenfazit

Breel Embolo ist mit seinem Start bei Borussia Mönchengladbach zufrieden. Sein bisheriges Fazit falle „sehr positiv“ aus, sagt der Offensivspieler im ‚kicker‘: „Ich habe mich gesundheitlich stabilisiert, habe viele Einsatzzeiten bekommen und konnte das Vertrauen zurückzahlen. Ich fühle mich sehr wohl bei der Borussia und habe ein tolles Umfeld und einen tollen Verein mit sehr guten Fußballern gefunden, die mich schnell aufgenommen haben. Es macht Spaß, jeden Tag mit den Jungs arbeiten zu können.“

Embolo war vor der Saison für zehn Millionen Euro vom FC Schalke an den Niederrhein gewechselt. In 22 Ligapartien schoss der 23-jährige Schweizer sieben Tore und legte vier Treffer auf. „Es hätten noch ein bisschen mehr sein können“, meint Embolo, „die Saison hat aber ja auch noch ein paar Spiele, in denen ich hoffentlich noch das eine oder andere Tor vorbereiten oder schießen kann. Letztendlich bin ich aber ganz zufrieden. Ich wollte schnell ein Teil der Mannschaft werden und sofort da sein. Das hat funktioniert.“