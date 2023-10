Guardiolas Plan mit Musiala

Jamal Musiala (20) ist offenbar ein konkretes Thema bei Manchester City. Nach Informationen der Münchner ‚Abendzeitung‘ will Pep Guardiola den offensiven Mittelfeldspieler des FC Bayern als Nachfolger von Kevin De Bruyne (32) verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Belgier, vertraglich noch bis 2025 gebunden, hat bereits 358 City-Spiele auf dem Buckel. In der Gerüchteküche wird De Bruyne mit einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. In Musiala jedenfalls, so die ‚Abendzeitung‘, sieht Guardiola „in ein bis zwei Jahren den besten Zehner der Welt“.

Lese-Tipp

FC Bayern: Neuer spricht über Comeback

Neben den Skyblues sollen vor allem der FC Liverpool und Real Madrid an Musiala dran sein. ‚Sky‘ berichtete kürzlich, für den deutschen Nationalspieler komme im Fall der Fälle nur ein Wechsel in die spanische Hauptstadt oder eben zu Manchester City in Frage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen aufgeschoben

In der Pole Position, sich eine Zukunft mit dem Top-Talent zu sichern, befindet sich vorerst aber weiterhin der FC Bayern. Der Rekordmeister bleibt Musialas erster Ansprechpartner, berichtet auch die ‚Abendzeitung‘.

2026 läuft dessen Vertrag aus, Verhandlungen über eine Verlängerung sollen nach der Saison geführt werden. Musiala will dann in die Riege der Spitzenverdiener aufsteigen. Klappt das nicht, stehen hochkarätige und zahlungskräftige Alternativen bereit.