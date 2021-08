Barça: Depay spricht über seine Ambitionen

Memphis Depay blickt nach seinem Wechsel von Olympique Lyon zum FC Barcelona optimistisch in die Zukunft. Gegenüber der katalanischen Zeitung ‚El Periódico‘ sagt der niederländische Angreifer: „Ich versuche, außergewöhnlich zu spielen und möchte wichtig für die Mannschaft sein. Ich fühle mich fantastisch und hoffe, dass es so weitergeht. Ich werde auf dem Spielfeld alles geben, damit die Fans es genießen können.“

Der 27-Jährige ist froh, erneut unter Ronald Koeman zu spielen, der ihn bereits in der Nationalmannschaft coachte: „Natürlich bin ich ein Spieler, der manchmal Situationen aus dem Nichts schafft und dafür braucht man Freiheiten. Bei Koeman weiß ich, was er von mir will. Ich weiß, was ich zu tun habe, die Chemie stimmt zwischen uns, das ist sehr wichtig.“