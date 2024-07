Mbappé-Einsatz im Halbfinale: Deschamps spricht Klartext

Kylian Mbappé wird im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Spanien am morgigen Dienstag (21 Uhr) in der Startformation stehen. Dies bestätigte Trainer Didier Deschamps vor dem Abschlusstraining am heutigen Montagabend: „Auch wenn er körperlich nicht ganz fit ist, wird er spielen.“ Der 25-Jährige war im Viertelfinale gegen Portugal (5:3 n.E.) in der Halbzeit der Verlängerung mit Schmerzen in der gebrochenen Nase ausgewechselt worden.

Mbappé werde jedoch weiter auf die Zähne beißen. „Wir hätten gerne noch einen Tag mehr gehabt. Wir haben unser Bestes getan, um ihn zu schonen, aber ich bin davon überzeugt, dass er sich mental in einem guten Zustand befindet. Er hatte ein Problem mit seinem Rücken, dann mit der Maske. Es hätte das Ende sein können, aber er ist immer noch hier bei uns“, so Deschamps.